Την έγκριση της χορήγησης πλάσματος ως θεραπεία για τον νέο κορονοϊό θα ανακοινώσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει απόψε την κατεπείγουσα έγκριση της χρήσης πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει για την Covid-19, μια θεραπεία που έχει ήδη χορηγηθεί σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post που επικαλείται πηγές οι οποίες έχουν γνώση της απόφασης αυτής.

Η ανακοίνωση θα γίνει σε συνέντευξη Τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει αργότερα σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, με ανάρτησή της στο Twitter, ανακοίνωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει μια "σημαντική ανακάλυψη" σχετικά με τον κορονοϊό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει την ανακοίνωση μαζί με τον Γραμματέα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Άλεξ Αζάρ και τον διευθυντή της Διοίκησης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Στίβεν Χαν.

"Συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο @realDonaldTrump αύριο στις 18:00 σχετικά με μια σημαντική θεραπευτική ανακάλυψη για τον ιό της Κίνας. Ο γραμματέας Azar και ο Δρ Hahn θα παρευρεθούν", δημοσίευσε στο Twitter η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι.

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.