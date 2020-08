Ιταλία: Τρένο έφυγε από τον σταθμό χωρίς οδηγό και εκτροχιάστηκε

Επιβατική αμαξοστοιχία κάλυψε απόσταση επτά χιλιομέτρων, χωρίς τον μηχανοδηγό της, μέχρι που εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, ανέφεραν απόψε πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12.45 το μεσημέρι, στον σιδηροδρομικό σταθμό Καρνάτε Ουσμάτε, στη Μόντσα, βορειοανατολικά του Μιλάνου.

Ο μηχανοδηγός είχε κατέβει από το τρένο για να κάνει διάλειμμα μαζί με τον ελεγκτή.

Το τρένο έφυγε μόνο του και εκτροχιάστηκε λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και o ένας και μοναδικός επιβάτης του.

A regional train derailed near Milan in Northern Italy on Wednesday, leaving all three people on board with minor injuries. pic.twitter.com/KL5GWI1TdY