Συνάντηση Πομπέο - Τσαβούσογλου την Κυριακή

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στην Κυριακή στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με το twitter της Jennifer Hansler, δημοσιογράφου του CNN που επικαλείται δηλώσεις του Michael G. Kozak, αναπληρωτή υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική.

Σημειώνεται πως η συνάντηση των υπ. Εξωτερικών ΗΠΑ και Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί λίγες μέρες μετά τη σημερινή συνάντηση του Πομπέο με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια.

