Μπορέλ: Απόλυτη αλληλεγγύη στην Ελλάδα - Η Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση

"Απόλυτη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο", αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέφ Μπορέλ και προσθέτει: "Καλούμε την Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στο διάλογο".

Όσον αφορά τις εκλογές στη Λευκορωσία, ο Μπορέλ σημειώνει πως η ΕΕ δεν αποδέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα και ότι ξεκινούν οι εργασίες για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη βία και τη νοθεία.

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.