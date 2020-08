Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπου μεταξύ άλλων οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, οι απόψεις των δύο ηγετών συγκλίνουν ενώ κοινό είναι το ενδιαφέρον τους για την ειρήνη και την ασφάλεια.

"Μίλησα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το επιβάλουμε", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.



Je me suis entretenu avec le président américain Donald Trump de la situation en Méditerranée orientale, en Libye et au Liban. Nos vues sont convergentes. Notre intérêt à la paix et à la sécurité y est commun. Nous le ferons respecter.