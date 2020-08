Ο Dimon και ο Bezos μεταξύ των CEOs που δεσμεύονται να προσλάβουν 10.000 Νεοϋορκέζους

Κάποιοι από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Νέας Υόρκης σχεδιάζουν να προσλάβουν 100.000 λιγότερο προνομιούχους κατοίκους της περιοχής εντός της επόμενης 10ετίας.

Η δέσμευση που έγινε από τους CEOs 27 εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. και Amazon.com Inc., εντάσσεται στο πλαίσιο μια νέας πρωτοβουλίας που λέγεται "New York Jobs CEO Council". Συνδυαστικά, οι εταιρείες απασχολούν περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι CEOs σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν πόρους, χρήμα και οικονομίες κλίμακος για να δημιουργήσουν "μονοπάτια προς σταθερές καριέρες για τους Νεοϋορκέζους με χαμηλά εισοδήματα και από ποικίλες κοινωνίες", πολλοί από τους οποίους έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από την κρίση του κορονοϊού.

Οι κάτοικοι χαμηλού εισοδήματος στις κοινότητες Αφροαμερικανών και Λατίνων είναι πιο πιθανό να έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την πανδημία. Πολλοί εργάζονται σε χαμηλόμισθες θέσεις του τομέα υπηρεσιών, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από το shutdown. Αντίστοιχα, οι ίδιοι είχαν λιγότερους πόρους ή αποταμιεύσεις για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες.

Κάποια από τα μέλη του γκρουπ, όπως ο CEO της JPMorgan Jamie Dimon και ο Larry Flink της BlackRock ενθαρρύνουν άλλους CEOs να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.