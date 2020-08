Χάος στη Λευκορωσία: Συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μινσκ - Δεκάδες συλλήψεις

Νέες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ξέσπασαν απόψε στη Λευκορωσία, αφού η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο για νοθεία στις εκλογές.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπε ότι είδε αστυνομικούς να βγάζουν διαδηλωτές από το πλήθος σέρνοντάς τους και να τους χτυπούν με τα γκλομπ τους. Δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν στο Μινσκ ενώ η αστυνομία είχε αποκλείσει πολλούς δρόμους στην πρωτεύουσα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων στο κέντρο της πόλης και πυροβολούσαν με πλαστικές σφαίρες.

BELARUS: Heavy clashes between protesters and security forces continue tonight. Footage shows multiple flash bang grenades being used. pic.twitter.com/TNzB0cvLl9