Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων: Η ΕΕ έτοιμη να παράσχει βοήθεια στην Εύβοια

Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη της ΕΕ για τις πλημμύρες που έπληξαν την Εύβοια, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο Γιάνες Λέναρσιτς ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter: "Το ελληνικό νησί της Εύβοιας επλήγη από σφοδρές πλημμύρες που οδήγησαν σε πολλούς θανάτους και καταστροφές. Τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους. Η ΕΕ παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να παράσχει την επείγουσα βοήθεια που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή".

The 🇬🇷 island of #Evia was hit by severe flash #floods leading to several fatalities and damage. My condolences to all those who lost their loved ones. The 🇪🇺 is monitoring the situation and is ready to provide emergency assistance needed in this difficult moment. @eu_echo https://t.co/o27fa7CJji