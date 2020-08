Συντριβή αεροσκάφους με 191 επιβαίνοντες στην Καλικούτ της Ινδίας - Τουλάχιστον 2 νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.38

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους της εταιρείας Air India Express στο αεροδρόμιο της Καλικούτ, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Το αεροπλάνο, που προερχόταν από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβαίνοντες, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και, σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, κόπηκε στα δύο.

"Πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί", ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Το Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο Kozhikode (γνωστό και ως Καλικούτ), στο νότιο ομοσπονδιακό ινδικό κρατίδιο της Κεράλα, στις 7.41 μ.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο FlightRadar24, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το αεροσκάφος πραγματοποίησε πολλούς κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο πριν αποπειραθεί προσγείωση.

Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και οι επιζώντες της συντριβής μεταφέρονται σε νοσοκομεία.

"Ανακοινώνουμε με λύπη ότι έχει υπάρξει περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος μας", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Air India Express.

Στους 191 επιβαίνοντες περιλαμβάνονταν 10 νήπια και επτά μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το αεροδρόμιο στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε λόφο και πολλές μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν σταματήσει να πετούν εκεί με μεγάλα αεροσκάφη τους λόγω φόβων για ζήτημα ασφαλείας λόγω του μεγέθους του διαδρόμου προσγείωσης.

Πρόκειται για το πρώτο δυστύχημα με νεκρούς στην Ινδία εδώ και μία δεκαετία, συγκεκριμένα από το 2010.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90