Συντριβή αεροσκάφους με 191 επιβαίνοντες στην Καλικούτ της Ινδίας - Τουλάχιστον 14 νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.25

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αεροσκάφος της εταιρείας Air India Express ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ, στην Κεράλα, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και κόπηκε στα δύο, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί, Άλλοι 15 επιβάτες έχουν τραυματιστεί σοβάρα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ο Αμπντούλ Καρίμ.

"Μας ανέφεραν ότι όλοι όσοι επέζησαν του δυστυχήματος τραυματίστηκαν", επισήμανε ένας άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Σουτζίτ Ντας, κάνοντας λόγο για "τουλάχιστον 89 ανθρώπους" που νοσηλεύονται στην Καλικούτ, στην πολιτεία Κεράλα, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Το Boeing-737 εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι, μεταφέροντας συνολικά 191 επιβάτες και πλήρωμα, σύμφωνα με το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας. Μεταξύ των επιβατών ήταν και δέκα μικρά παιδιά.

"Είμαστε ακόμη στη διαδικασία της έρευνας και διάσωσης", σημείωσε ωστόσο ο αστυνομικός διευθυντής της Καλικούτ, Αμπντούλ Καρίμ.

Το αεροπλάνο ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ένα γειτονικό χωράφι, σε βάθος 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να κοπεί η άτρακτός του στα δύο.

Το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας διευκρίνισε ότι δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος.

Air india Express AXB1344, B737 Dubai to Calicut, person on board 191, visibility 2000 meter, heavy rain, after landing Runway 10, continue running to end of runway and fall down in the valley and broke down in two pieces: DGCA #KeralaFloods |newsmeter pic.twitter.com/QO5DIVWpmB