Ερντογάν: Χωρίς καμία αξία η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο - ξεκινάμε γεωτρήσεις

"Η νέα συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο δεν έχει καμία αξία στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην ανατολική Μεσόγειο", δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

"Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για συζητήσεις με αυτούς που δεν έχουν δικαιώματα, ιδίως σε θαλάσσιες ζώνες", δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ανέφερε ακόμα ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει και πάλι τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποσχέσεις της όσον αφορά τις έρευνες στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία.

