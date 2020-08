Μπορέλ: Προς το συμφέρον όλων οι καλές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας -να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες

Στην ανάγκη αποφυγής "μονομερών ενεργειών" αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος υπενθυμίζεται πως είχε συνάντηση την Πέμπτη με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Μάλτα.

Σύμφωνα με όσα γράφει στις αναρτήσεις του στο twitter, στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τον καθορισμό της ΑΟΖ, ο κ. Μπορέλ αναφέρει ότι "οι καλές σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις διαφορές μέσω του διαλόγου και να αποφύγουμε μονομερείς ενέργειες".

"Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο στα τέλη Αυγούστου, οι σχέσεις με την Τουρκία θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη" προσθέτει.

"Συνέχιση συζητήσεων με Tσαβούσογλου σχετικά με το πώς να αντιστραφούν οι τρέχουσες αρνητικές τάσεις και να βρεθούν τρόποι για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτεί συνεχή αποκλιμάκωση, συγκεκριμένη δράση και καλή πίστη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο" σημειώνει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Good EU-Turkey relations are in the interest of all; we need to jointly address differences through dialogue and avoid unilateral actions. At EU Foreign Ministers informal meeting in Berlin end August, relations with Turkey will be on agenda.