Κορονοϊός: Ο Φάουτσι αναμένει δεκάδες εκατ. δόσεις εμβολίου στις αρχές του 2021

Οι φαρμακευτικές εταιρείες πιθανόν θα διαθέτουν δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για την πρόληψη της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στις αρχές του 2021, εκτίμησε χθες Τετάρτη ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, κορυφαίος Αμερικανός ειδικός για τις λοιμώδεις νόσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η πρόβλεψη του Φάουτσι είναι αρκετά πιο συντηρητική ως προς το χρονοδιάγραμμα από ό,τι αυτές άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ανοσολόγο, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων περί τα τέλη του 2021. Ο Φάουτσι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κόσμος θα μπορέσει να ξεπεράσει τότε την πανδημία η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 700.000 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Άλεξ Αζάρ εκτιμούσε τον περασμένο μήνα ότι η χώρα θα έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις στις αρχές του 2021.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να τίθενται διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων εμβολίων προτού καν να έχει επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και η ασφάλειά τους, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος.

Σύμφωνα με τον Φάουτσι, αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις για τουλάχιστον ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο πριν από το τέλος της χρονιάς.

"Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα εμβόλιο που θα είναι αρκετά αποτελεσματικό ώστε να λάβει έγκριση", είπε.

Αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να δημιουργηθεί αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο εξαιτίας πολιτικών πιέσεων πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, πρόσθεσε. Οι εποπτικοί φορείς άλλωστε έχουν δεσμευθεί ότι "δεν θα επιτρέψουν πολιτικές σκοπιμότητες να επηρεάσουν" τη διαδικασία ανάπτυξης ασφαλούς εμβολίου, επέμεινε.

Ασφαλώς ο Λευκός Οίκος θα χαιρόταν αν ανακοινωνόταν ότι υπάρχει εμβόλιο τον Οκτώβριο, πρόσθεσε. "Είμαι σίγουρος ότι στον Λευκό Οίκο θα άρεσε να το δει, αλλά δεν έχω καμία ένδειξη πως ασκείται πίεση ως εδώ να κάνουμε κάτι διαφορετικά". Όμως η προεδρία έχει πει ρητά "‘όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο’", εξήγησε.

Ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι αναμένει να υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο μέσα στο τρέχον έτος.

Ο Φάουτσι παραχώρησε τη συνέντευξη στο Reuters την ίδια ημέρα που ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο ιός "φεύγει" και "θα εξαφανιστεί" από την αμερικανική επικράτεια.

Ο ειδικός όμως φάνηκε πολύ πιο επιφυλακτικός. Κάποιες περιοχές έχουν καταφέρει να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού, είπε, όμως άλλες "έχουν πάρει φωτιά".

"Ελπίζω, και αισθάνομαι πως αυτό είναι εφικτό, ότι αφού μπούμε στο 2021 και πλησιάσουμε στον επόμενο κύκλο (διασποράς), θα έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο", ανέφερε.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει εμβόλια εναντίον του κορονοϊού που αναπτύσσουν εταιρείες όπως οι Johnson & Johnson, Moderna Inc, Pfizer Inc, Novavax Inc και Sanofi SA, με διάφορες προσεγγίσεις και τεχνολογίες. Ο ανοσολόγος είπε ότι δεν προτιμά κάποια. "Όλες τους μοιάζουν καλές", είπε, αλλά το θέμα είναι να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους στις κλινικές δοκιμές.

Ο Δρ. Φάουτσι και άλλοι ειδικοί στην task force του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ανάμεσά τους και η συντονίστρια του κλιμακίου Ντέμπορα Μπερξ, επικρίνονται από τον πρόεδρο, ιδίως όταν παρουσιάζουν εικόνα πολύ λιγότερο ρόδινη από εκείνη που προβάλλει ο ίδιος σχετικά με την πορεία της πανδημίας.

Πρόσφατα ο Τραμπ είχε δηλώσει στον ιστότοπο Axios ότι η κατάσταση είναι "υπό έλεγχο". Ερωτηθείς εάν μοιράζεται αυτή την άποψη, ο ανοσολόγος απάντησε πως σε κάποιες πολιτείες, η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη από ό,τι σε άλλες.

"Έχουμε μια μεγάλη χώρα. Μπορείτε να διαλέξετε κάποια τμήματα της χώρας όπου τα πράγματα πάνε καλά και να πείτε πως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο· μπορείτε να διαλέξετε κάποιες άλλες που έχουν πάρει φωτιά", είπε και πρόσθεσε "ξέρετε, δεν καταγράφεις 70.000 κρούσματα την ημέρα έτσι απλά".

Ερωτηθείς σχετικά με τις επικρίσεις του Τραμπ σε βάρος της Μπερξ και του ιδίου, ο Δρ. Φάουτσι σημείωσε πως προσπαθεί να μην ανακατεύεται "στην πολιτική", περισσότερο θέλει να δίνεται έμφαση στην προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία, ενώ επανέλαβε πως κατά τη γνώμη του οι διαφωνίες και οι αντεγκλήσεις δεν βοηθούν: "αν είχαμε ενιαία προσέγγιση, θα τα πηγαίναμε καλύτερα", εξήγησε.

Πάνω από 158.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 στις ΗΠΑ επί συνόλου 4,82 εκατ. που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 έως αυτό το στάδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ