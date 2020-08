Βηρυτός - εκρήξεις: Ο Ρώσος ιδιοκτήτης του πλοίου και η διασύνδεση με Κύπρο

Με Ρώσο που ζει στην Κύπρο συνδέεται η νιτρική αμμωνία που προκάλεσε χθες τις φονικές εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού. Σύμφωνα και με την ιστοσελίδα "The Moscow Times", οι 2.750 τόνοι νιτρικής αμμωνίας κατασχέθηκαν από το πλοίο "Rhosus" το 2014 και είχαν αποθηκευτεί στο λιμάνι της Βηρυτού, αναφέρει το philenews.com.

Πρόκειται για πλοίο με ιδιοκτήτη τον Igor Grechishkin, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Teto Shipping με έδρα τη Λεμεσό, ενώ ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρώσος είναι ιδιοκτήτης περιουσίας στην Κύπρο, χωρίς να επιβεβαιώνεται η κυπριακή υπηκοότητα.

Το πλοίο, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, έφερε σημαία της Μολδαβίας και μετέφερε τη νιτρική αμμωνία από το Μπατούμι της Γεωργίας στη Μοζαμβίκη. Λόγω βλάβης, έπιασε λιμάνι στη Βηρυτό και κατόπιν έρευνας, απαγορεύτηκε να συνεχίσει την πορεία του.

Μετά την κατάσχεση του πλοίου το 2014 από τις αρχές του Λιβάνου ο Grechushkin εξαφανίστηκε και εγκατέλειψε το πλοίο με πλήρωμα 4 Ουκρανούς, διακόπτοντας την τροφοδοσία τους.

Τον Ρώσο φαίνεται πως αναζητούν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου και στην Κύπρο, στο πλαίσιο των ερευνών για την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, ενώ η δήλωση του Λιβανέζου πρωθυπουργού για ευθύνες με αναφορά στο 2014, ξεκαθαρίζουν το τοπίο της στοχοποίησης.

Μετά την κατάσχεση του πλοίου ο Grechushkin, σταμάτησε να επικοινωνεί με το πλήρωμα, το οποίο εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε. Οι αρχές του Λιβάνου έθεσαν υπό περιορισμό το πλοίο και απαγόρευσαν στο πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Ο ανταποκριτής του Guardian στη Μόσχα Andrew Roth ανέβασε σε ανάρτησή του στο twitter, φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός "Ren Tv" και στην οποία απεικονίζεται σύμφωνα με το κανάλι ο Ρώσος Igor Grechushkin.

Russia's Ren TV publish a photograph of Igor Grechushkin, the Russian/Cypriot owner of the Rhosus, a ship carrying 2,750 tons of ammonium nitrate abandoned in Beirut port in 2013. The same chemical caused yesterday's explosion. He's currently believed to be in Cyprus. pic.twitter.com/omXrXuGPgX