Συλλυπητήρια Αναστασιάδη στον Λίβανο: Έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη

Τα συλλυπητήριά του προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στα αγγλικά, ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης εύχεται ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ενώ εκφράζει την ετοιμότητα της κυπριακής κυβέρνησης να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη.

"Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, ιδιαίτερα προς τις οικογένειες όλων αυτών που πέθαναν στις τραγικές εκρήξεις της Βηρυτού", αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και προσθέτει: "Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη".

My deep condolences to the Government and the people of #Lebanon, particularly to the families of all those who died at the tragic #Beirut explosions.



We wish and pray for the speedy recovery of the injured ones.



We stand ready to provide any assistance deemed necessary.