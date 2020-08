To Facebook θα "εκπαιδεύσει" τους Αμερικανούς για την ψήφο διά αλληλογραφίας

Το Facebook ετοιμάζει πρόγραμμα που έχει στόχο να προετοιμάσει-ενημερώσει τους Αμερικανούς για τη διαδικασία της ψηφοφορίας διά αλληλογραφίας στις προεδρικές εκλογές του 2020, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, σε μια προσπάθεια να προκαταλάβει φαινόμενα παραπληροφόρησης.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στους New York Times, διευθύνων σύμβουλος του κοινωνικού δικτύου Μαρκ Ζούγκερμπεργκ, το πρόγραμμα έχει στόχο "να προετοιμάσει τον κόσμο για την πιθανότητα να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για την καταμέτρηση των ψήφων - και ότι δεν κρύβεται τίποτε κακό ή παράνομο σε αυτό”.

Το κοινωνικό δίκτυο, όπως πρόσθεσε, ενδεχομένως να υιοθετήσει νέους κανόνες αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί νίκης ή περί των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι δεκάδες πολιτείες έχουν υιοθετήσει την ψηφοφορία διά αλληλογραφίας, καθώς η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και θέλουν να προσφέρουν στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων θα απαιτήσει πολύ περισσότερο διάστημα από ό,τι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ως εκ τούτου, θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθούν σημαντικά τα φαινόμενα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν αντιταχθεί στη δυνατότητα της ψήφου διά αλληλογραφίας, με τον ίδιο μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι σε περίπτωση που εγκριθεί η ψήφος διά αλληλογραφίας οι προεδρικές εκλογές του 2020 θα είναι οι "πιο ανακριβείς και οι πιο νόθες” στην ιστορία της χώρας.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???