Οι Τούρκοι αποσύρουν τα πλοία και "κατεβάζουν" προπαγανδιστικό tweet

Ως αλλοπρόσαλλη θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί η συμπεριφορά της Άγκυρας τις τελευταίες ώρες. Και αυτό διότι, ενώ η Τουρκία απέσυρε πολεμικά πλοία που είχαν αναπτυχθεί στο Αιγαίο, μετά από λίγο ανήρτησε προπαγανδιστικό tweet, το οποίο αντικαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Πληροφορίες, που επιβεβαιώνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρουν ότι μετακινήθηκαν κάποιες μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού προς τα πίσω, στις βάσεις τους. Η κατάσταση αξιολογείται από τους επιτελείς του υπουργείου Εθνικης Άμυνας, που υποστηρίζουν ότι υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης, ωστόσο η ελληνική πλευρά παραμένει σε επαγρύπνηση, καθώς η NAVTEX είναι ακόμα σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Κι ενώ, λοιπόν, η Άγκυρα χαράσσει νέα γραμμή πλεύσης, την ίδια ώρα η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωνε μέσω twitter ότι το Oruc Reis ξεκινά έρευνες σε περιοχή "τουρκικής υφαλοκρηπίδας", καθώς "η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο".

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το tweet απεσύρθη και η πρεσβεία έγραψε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.

Η νέα ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον:

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT