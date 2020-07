Νέα Ζηλανδία: Η χώρα προσέφερε πολιτικό άσυλο στον Κούρδο δημοσιογράφο Μπεχρούζ Μπουσάνι

Ο Κούρδος δημοσιογράφος Μπεχρούζ Μπουσανί, που έχει βραβευθεί θα το βιβλίο του στο οποίο παρουσιάζει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών τους οποίους η Αυστραλία κρατά σε νησί της Παπούας- Νέας Γουινέας, έλαβε πολιτικό άσυλο στη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρς.

Ο Μπουσάνι βρίσκεται από τον Νοέμβριο του 2019 στο Κράιστστερτς της Νέας Ζηλανδίας, όπου μετέβη για ένα φεστιβάλ βιβλίου στη διάρκεια του οποίο διηγήθηκε τις συνθήκες διαβίωσης του ίδιου και εκατοντάδων άλλων μεταναστών που επιθυμούσαν να φτάσουν στην Αυστραλία και οι οποίοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο νησί Μάνους.

Περισσότεροι από 400 αιτούντες άσυλο παραμένουν σε δύο αμφιλεγόμενα κέντρα κράτησης που έχει δημιουργήσει η Αυστραλία στο νησί Μάνους και στο νησί Ναούρου. Η πολιτική αυτή της Καμπέρας επικρίνεται έντονα από τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Το υπουργείο Μετανάστευσης της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το αίτημα του Μπουσάνι για παροχή ασύλου έγινε δεκτό, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνει στη χώρα.

"Ο Μπουσάνι έλαβε το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει της Σύμβασης του 1951 (…) και του πρωτοκόλλου του 1967", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Ο Ιρανός συγγραφέας και δημοσιογράφος ενημερώθηκε για την απόφαση αυτή χθες Πέμπτη, ημέρα των 37ων γενεθλίων του.

"Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να έχω πλέον μια αίσθηση ασφάλειας για το μέλλον μου, κάτι που θα μου επιτρέψει να νιώσω πιο δυνατός, και να έχω ένα αίσθημα σταθερότητας για να συνεχίσω να εργάζομαι", δήλωσε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο stuff.co.nz.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν μπορεί "να γιορτάσει κανονικά" καθώς "τόσοι πολλοί άνθρωποι που κρατούνταν μαζί μου (στο νησί Μάνους) εξακολουθούν να πολεμούν για την ελευθερία τους".

Ο Μπουσάνι είναι συγγραφέας του βιβλίου "No friends but the mountains" (Kανένας φίλος εκτός από τα βουνά), το οποίο κατάφερε να γράψει στο κινητό του τηλέφωνο και να το στείλει μέσω μηνυμάτων WhatsApp σε ένα μεταφραστή.

Σε αυτό διηγείται πώς έφυγε από το Ιράν εξαιτίας των διώξεων εναντίον του κουρδικού περιοδικού για το οποίο εργαζόταν, το επικίνδυνο ταξίδι του από την Ινδονησία προς την Αυστραλία, τη σύλληψή του και κυρίως την εμπειρία του στο κέντρο κράτησης του νησιού Μάνους από το 2013: τη ζωή, τον θάνατο, τις αυτοκτονίες, τους αυτοτραυματισμούς και τα ψυχολογικά προβλήματα των προσφύγων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ