Σε αλλαγές της Οδηγίας Mifid II για τις αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων προχωρά η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται την Παρασκευή να ανακοινώσει την πρότασή της για την αναθεώρηση της Οδηγίας Mifid ΙΙ για τις αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Οι κανόνες που προβλέπει η Οδηγία θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 2007 και στη συνέχεια αναπροσαρμόστηκαν το 2018.

Η Οδηγία οδήγησε σε διαχωρισμό των υπηρεσιών έρευνας από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια να σταματήσουν πολλοί χρηματιστές να δημοσιεύουν εκθέσεις για μικρότερες εταιρείες, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα κόστη τους.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν θεωρεί πλέον ότι ο κανονισμός λειτουργεί ως τροχοπέδη για την πραγματοποίηση επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που η Ένωση προσπαθεί να ανακάμψει από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

"Αυτό που θα παρουσιάσουμε αύριο είναι ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών εταιρειών μέσω των κεφαλαιαγορών, οπότε περιλαμβάνει στοχευμένες τροποποιήσεις στην Οδηγία Mifid", δήλωσε στο CNBC ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η πρόταση της Κομισιόν, όπως εξήγησε ο Ντομπρόβσκις θα σκιαγραφεί ένα νέο "απλοποιημένο πλαίσιο ανάκαμψης που θα επιτρέπει στις εταιρείες να απευθυνθούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές για την άντληση κεφαλαίου, θα περιλαμβάνει ορισμένες απλουστεύσεις για τις τιτλοποιήσεις, ενώ θα εξετάσουμε επίσης το θέμα του διαχωρισμού των υπηρεσιών έρευνας και πώς επηρεάζει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες εταιρείες και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε”.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία Mifid ισχύει για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ωστόσο επηρεάζει και διασυνοριακές συναλλαγές, όπως για παράδειγμα τις περιπτώσεις που μια αμερικανική τράπεζα θέλει να πωλήσει χρηματοοικονομικά μέσα σε πελάτη με έδρα στην ΕΕ.

Η πρόταση αναθεώρησης έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας της ΕΕ που θα επιτρέψει στην Κομισιόν να αξιοποιήσει τις αγορές για να συγκεντρώσει έως 750 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει στόχο τη στήριξη των οικονομιών για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

Το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει τη χορήγηση 390 δισ. ευρώ με τη μορφή χορηγήσεων και 360 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων.

Εν τω μεταξύ, για την εξόφληση αυτού του κοινού χρέους η Ένωση εξετάσει μεταξύ άλλων τη θέσπιση νέων φόρων σε επίπεδο ΕΕ ή την αύξηση των συνεισφορών των κρατών μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας στο CNBC, σημείωσε ότι η Επιτροπή θα καταθέσει "σύντομα” τις προτάσεις της σχετικά με τους νέους αυτούς φόρους.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει το CNBC, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, κυρίως για δύο λόγους: αφενός γιατί δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των 27 χωρών μέχρι τώρα όσον αφορά τη θέσπιση νέων φόρων και αφετέρου γιατί εκφράζονται φόβοι για πιθανά "αντίποινα” από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η ΕΕ εγκρίνει έναν κοινό ψηφιακό φόρο.

#Covid19 come crisi del 2008? No, stavolta la finanza non è il problema ma parte della soluzione. Il vicepres. della Commissione UE @VDombrovskis a #CNBC: Vogliamo che i soldi finiscano nell'economia reale. pic.twitter.com/XPlq8iiDaf