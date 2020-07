Πράξη ''πατριωτισμού'' τώρα οι μάσκες σε δημόσιους χώρους για τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι η χρήση μάσκας ενάντια στον κορονοϊό αποτελεί μια "πατριωτική" πράξη, αφού για καιρό δεχόταν κριτική για την άρνησή του να βάλει μάσκα, αλλά όχι πολύ καιρό μετά την πρώτη του εμφάνιση με μάσκα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ.

"Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό να φοράτε μάσκα όταν είναι αδύνατο να τηρήσετε την κοινωνική αποστασιοποίηση. Και κανείς δεν είναι περισσότερο πατριώτης από όσο εγώ", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα tweet, που συνοδεύεται από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να φορά μάσκα.

Ενώ αναφέρει ακόμη πως ''είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τον αόρατο ιό της Κίνας''.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN