Κέρδισε το στοίχημα του 1,5 δισ. δολ. για τη σωτηρία της Virgin Atlantic ο Ρ. Μπράνσον

Η Virgin Atlantic Airways ανακοίνωσε τη συγκέντρωση 1,2 δισ. βρετανικών λιρών (1,5 δισ. δολ.) που ήταν αναγκαία για τη σωτηρία της, σε μια μεγάλη νίκη για τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, με τη βρετανική αεροπορική εταιρεία να βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Το αμερικανικό hedge fund Davidson Kempner Capital Management θα παρέχει περί τα 170 εκατ. λίρες σε χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, ενώ ο ίδιος ο Μπράνσον θα συμβάλει με 200 εκατ. λίρες μέσω χρημάτων που άντλησε μέσω της Virgin Galactic.

Το σχέδιο βασίζεται επίσης σε πιστωτικές αναβολές, με την Virgin Atlantic να σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μια νομικά προστατευόμενη διαδικασία για να υπερβεί την οποιαδήποτε αντίσταση από πλευράς μειοψηφούντων πιστωτών της.

Ο Μπράνσον και η ομάδα του, με επικεφαλής τον CEO Shai Weiss πέτυχε το bailout μέσω ιδιωτικών πόρων μετά την άρνηση του βρετανικού δημοσίου να συμβάλει με χρήματα των φορολογουμένων, όταν η εταιρεία βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της μείωσης της αεροπορικής κίνησης εν μέσω της πανδημίας.

Ο 70χρονος μεγιστάνας κατάφερε έτσι μετά από τεράστιες προσπάθειες να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας την οποία ίδρυσε το 1984, με τις προοπτικές της ωστόσο να εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα θα ανακάμψει η αεροπορική κίνηση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

"Δεν σημαίνει ότι βγήκαμε στο ξέφωτο 100%, ωστόσο φαίνεται ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στο μέλλον της Virgin Atlantic και στο business plan μας", ανέφερε ο Weiss σε συνέντευξή του. Εκτίμησε δε ότι η εταιρεία θα επιστρέψει στην κερδοφορία το 2022, καθώς η αεροπορική κίνηση θα επιστρέφει στα επίπεδα του 2019.

Το δάνειο από την Davidson Kempner εξασφαλίζεται με εγγύηση αεροσκάφη και slots, δήλωσε ακόμη ο Weiss. Το hedge fund, το οποίο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 30 δισ. δολ., κέρδισε το deal καθώς παρείχε τους καλύτερους όρους σε σχέση με άλλους υποψήφιους υποστηρικτές της Virgin Atlantic, όπως ανέφεραν πηγές του Bloomberg.

An alliance of Elliott Management Corp. and U.K. investment firm Greybull Capital declined to match it, while Centerbridge Partners stepped back after coming late to the process, the people said.

Αναβολές πιστώσεων και πληρωμών προκειμένου να σωθεί η εταιρεία δέχθηκαν τόσο η Virgin Group του Μπράνσον, όσο και η συνιδιοκτήτρια της Virgin Atlantic, αμερικανική Delta Air Lines.