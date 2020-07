Επιστολή γερουσιαστών σε Έσπερ: Διώξε την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 "όπως απαιτεί ο νόμος"

Ένα από τα σημεία της διμερούς συναίνεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ είναι η συνεχιζόμενη ώθηση να σταματήσει η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Μια ομάδα Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατών γερουσιαστών έστειλε μια επιστολή στον υπουργό Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, ζητώντας εξηγήσεις σχετικά με το γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να παρέχει ανταλλακτικά στο πρόγραμμα, μήνες μετά την προγραμματισμένη διακοπή της συμμετοχής της.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους γερουσιαστές James Lankford (Ρεπουμπλικάνος – Οκλαχόμα), Jeanne Shaheen, (Δημοκρατική, Νιου Χάμσαϊρ) Thom Tillis (Ρεπουμπλικάνος, Βόρεια Καρολίνα) και Chris Can Hollen (Δημοκρατικός, Μέριλαντ), οι οποίοι συνέταξαν την επιστολή και την απέστειλαν στον υπουργό Άμυνας, Μάρκ Έσπερ στις 6 Ιουλίου.

Οι γερουσιαστές δήλωσαν ότι "ανησυχούν για το ρυθμό" με τον οποίο το Πεντάγωνο εργάζεται για να αντικαταστήσει τα 900 ανταλλακτικά που παρέχουν οι τουρκικές εταιρείες στο πρόγραμμα, ακόμη και αφού οι ΗΠΑ απομάκρυναν επίσημα την Τουρκία από το πρόγραμμα το 2019 και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση για τους Τούρκους πιλότους, σε απάντηση για την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400.

Οι Γερουσιαστές, αφού αναφέρονται στο ολοκληρωτικό ύφος εξουσίας που ασκεί στην Τουρκία και σε καταπατήσεις αν8ρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και το Ιράκ, αναφέρουν ότι η συνέχιση της συνεργασίας συνιστά παραβίαση του 2020 NDAA (National Defense Authorization Act), καθώς αυτό αποστέλλει καθαρό διπλωματικό μήνυμα στην Τουρκία για τις συνέπειες της συνέχισης της συνεργασίας με τους Ρώσους για τους S-400.

Οι Γερουσιαστές κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι δεν ακολουθεί ούτε το δικό του χρονοδιάγραμμα ούτε τη βούληση του Κογκρέσου στο θέμα. Ζητούν δε από τον Μαρκ Έσπερ την επανεξέταση της στάσης του υπουργείου Άμυνας στο θέμα και την ανάληψη δράσης για επιτάχυνση της εκδίωξης της Τουρκίας από το πρόγραμμα του F-35.

Το Πεντάγωνο είχε ορίσει προθεσμία τον Μάρτιο του 2020 για την αντικατάσταση της συμμετοχής Τούρκων εργολάβων. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Έλεν Λορντ, υφυπουργός Άμυνας αρμόδια για τις προμήθειες (Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment), είχε δηλώσει προς τους δημοσιογράφους ότι θα επιτραπεί στο κύριο κατασκευαστή, την Lockheed Martin, αλλά και την κατασκευάστρια των κινητήρων Pratt & Whitney, να μην παραβιάσουν τις υπάρχουσες συμβατικές υποχρεώσεις προς τους Τούρκους υποκατασκευαστές για απάρτια του F-35, κάτι που σημαίνει, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της "Παρτίδας 14” (Lot 14) που θα ολοκληρωθεί το 2022, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν απάρτια κατασκευασμένα από τουρκικές εταιρίες..

Στο νομοσχέδιο για την άμυνα του 2020, το Κογκρέσο παρέσχε 30 εκατομμύρια δολάρια για την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα και διέθεσε άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια για να βρει εναλλακτικές πηγές για τα ανταλλακτικά, αλλά η προσπάθεια αντικατάστασης ήταν πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.

Τον Μάιο, ο Διευθυντής της Τουρκικής Βιομηχανίας Άμυνας, Ισμαΐλ Ντεμίρ δήλωσε ότι "υπήρχε μια άποψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τίποτα δεν θα αγοραστεί από την Τουρκία για τα F-35 μετά τον Μάρτιο του 2020, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν υπάρχει πλέον", υποδηλώνοντας ότι η πανδημία κορονοϊού επανέφερε τους όρους της συμφωνίας. "Οι εταιρείες μας συνεχίζουν την παραγωγή και την παράδοση", δήλωσε ο Ντεμίρ, επιμένοντας ότι η Τουρκία παρέμεινε "πιστός συνεργάτης" του προγράμματος F-35.

"Είναι σαφές από αυτές τις δηλώσεις ότι το Κογκρέσο σκόπευε να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση σε μια περίοδο μηνών, όχι σε μια περίοδο ετών", έγραψαν οι λυπημένοι Αμερικανοί γερουσιαστές, αλλά "με βάση τις πρόσφατες αποκαλύψεις, είναι σαφές ότι το Πεντάγωνο δεν ακολουθεί το δικό του χρονοδιάγραμμα ή την πρόθεση του Κογκρέσου σε αυτό το θέμα. Σας καλούμε να επανεξετάσετε την παρούσα προσέγγιση και να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε την ταχεία απομάκρυνση της Τουρκίας από τη γραμμή παραγωγής, όπως απαιτείται από το νόμο".

Στην έκδοση του νομοσχεδίου δαπανών για την άμυνα του 2021 που κυκλοφόρησε την Τρίτη, η Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής απαγόρευσε τη μεταφορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ενώ πρόσθεσε χρήματα για 12 επιπλέον F-35 σε σύνολο 91, έναντι 92 που χρηματοδοτήθηκαν το 2020.

Πέτρος Κράνιας