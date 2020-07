ο Τραμπ απειλεί να κόψει την χρηματοδότηση για τα σχολεία - Διαφωνεί με τις οδηγίες ανοίγματος του CDC

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεσή του για το εκ νέου άνοιγμα των σχολείων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, γράφοντας την Τετάρτη στο Twitter ότι ενδέχεται να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στα σχολεία που δεν θα αρχίσουν εκ νέου μαθήματα με φυσική παρουσία μαθητών από το φθινόπωρο.

''Σε Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και σε πολλές άλλες χώρες, ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΑ. Οι Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι θα ήταν κακό για αυτούς πολιτικά εάν τα σχολεία των ΗΠΑ ανοίξουν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για τα παιδιά και τις οικογένειες. Ενδέχεται να κόψω την χρηματοδότηση αν δεν ανοίξουν.'', ανέφερε ο πρόεδρος στο Twitter.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!