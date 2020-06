ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών για retweet του Τραμπ αναφορικά με τη "λευκή δύναμη"

Χυδαίο και προσβλητικό το χαρακτήρισε ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός μαύρος Ρεπουμπλικάνος στη Γερουσία.

Ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός μαύρος Ρεπουμπλικάνος στη Γερουσία δήλωσε χθες ότι η επανάληψη της ανάρτησης που έκανε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για ένα βίντεο που εμπεριείχε ένα μήνυμα για τη δύναμη των λευκών, ήταν προσβλητική και πρέπει να κατέβει από το Twitter.

Thank you to the great people of The Villages. The Radical Left Do Nothing Democrats will Fall in the Fall. Corrupt Joe is shot. See you soon!!! https://t.co/4Gg1iGOhyG