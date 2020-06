Σκωτία: Συναγερμός στις αρχές για "στοχευμένη επίθεση"

Οι αρχές της Γλασκώβης κινητοποιήθηκαν σήμερα μετά από πληροφορίες για νέα επίθεση.

Οπως αναφέρει η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter, "Πιστεύουμε ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση, χωρίς όμως να υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό".

INCIDENT, ARGYLE STREET

We can confirm that we were called at 12.10pm on Sun 28 June, to a report of an assault in Argyle Street, Glasgow.

Officers are currently at the scene. We believe this was a targeted assault and we do not believe there is a threat to the wider public. pic.twitter.com/CO1ukRHGIa