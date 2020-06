"Πρόοδος" μεταξύ Βρετανίας - Τουρκίας για μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για μια εμπορική συμφωνία, μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας, δήλωσε η υφυπουργός Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου και υπουργός Γυναικών και Ισότητας, Liz Truss.

"Είναι υπέροχο να βλέπω τις εμπορικές συνομιλίες της Βρετανίας και της Τουρκίας να προχωρούν σήμερα", δήλωσε η Truss στο λογαριασμό της στο Twitter την Πέμπτη.

Great to see 🇬🇧 & 🇹🇷 trade talks progress today.



Let’s build on our already strong trading relationship worth £19bn.



We are working hard to ensure we can reach a UK-Turkey trade deal at the end of the transition period.