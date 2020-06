"Τρεις νεκροί" σε επίθεση με μαχαίρι στη Γλασκώβη - Κλειστό το κέντρο της πόλης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.47

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Γλασκώβης, στη Σκωτία, όπως μεταδίδει το βρετανικό κρατικό δίκτυο BBC.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το δίκτυο, συνέβη έξω από ξενοδοχείο της σκωτσέζικης πόλης, ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί πυροβόλησαν και να σκότωσαν τον βασικό ύποπτο ως δράστη.

Η Αστυνομία της Σκωτίας τόνισε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Το ξενοδοχείο Park Inn, έξω από τις θύρες του οποίου έλαβε χώρα το περιστατικό, φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια του lockdown για την πανδημία του κορονοϊού.

Αστυνομικός ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη έχει πληγεί επίσης με μαχαίρι και νοσηλεύεται.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της αποκεντρωμένης τοπικής κυβέρνησης της Σκωτίας Humza Yousaf ανέφερε μέσω Twitter ότι η κυβέρνηση της τοπικής πρωθυπουργού Νίκολα Στέρτζον ενημερώνεται για την κατάσταση.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR