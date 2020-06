Apple: Ξανακλείνει 14 καταστήματά της στη Φλόριντα λόγω κορονοϊού

Η Apple θα ξανακλείσει 14 καταστήματα στην αμερικανική πολιτεία της Φλόριντα από αύριο Παρασκευή, λόγω της νέας "έκρηξης" κρουσμάτων κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ήδη από την Τετάρτη η Apple έκλεισε επτά καταστήματά λιανικών πωλήσεων στο Τέξας και 11 καταστήματα σε Φλόριντα, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα και Αριζόνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Συνολικά τα εκ νέου κλειστά καταστήματα της εταιρείας στις ΗΠΑ λόγω κορονοϊού φθάνουν τα 32.

Η Apple ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που έκλεισε καταστήματά της ανά τον κόσμο λόγω κορονοϊού τον Μάρτιο, ενώ και για όσα άνοιξε ξανά το τελευταίο διάστημα, έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα χρήσης μάσκας, τήρησης αποστάσεων και θερμομέτρησης.

Τα καταστήματα που κλείνουν από αύριο στη Φλόριντα είναι τα εξής:

The Galleria

The Falls

Aventura

Lincoln Road

Dadeland

Brickell City Centre

Wellington Green

Boca Raton

The Gardens Mall

Millenia

Florida Mall

Altamonte

International Plaza

Brandon