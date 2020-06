Δημοσκόπηση NY Times: 14 μονάδες μπροστά ο Μπάιντεν, 50%-36% έναντι του Τραμπ

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου και τέως αντιπρόεδρος της χώρας Τζο Μπάιντεν καταγράφει το μεγαλύτερο δημοσκοπικό προβάδισμά του έναντι του νυν αρχηγού του κράτους και υποψηφίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ντόναλντ Τραμπ, με 50% έναντι 36%, σε έρευνα των New York Times/Siena College.

Η πορεία της οικονομίας το τελευταίο διάστημα, ο κορονοϊός και κίνημα διαδηλώσεων Black Lives Matter συνεχίζουν να βαρύνουν αρνητικά έναντι της επανεκλογής Τραμπ.

Η διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί το μεγαλύτερο προβάδισμα Μπάιντεν για φέτος, υποδεικνύοντας ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος αρχίζει να διεισδύει εκλογικά σε διάφορα στρώματα της δημογραφικής διαστρωμάτωσης της χώρας του.

Ο Τζο Μπάιντεν διατηρεί προβάδισμα 14 μονάδων μεταξύ των γυναικών, αλλά και 3 μονάδων μεταξύ των ανδρών ψηφοφόρων. Προηγείται ή έστω ισοψηφεί με τον Ντ. Τραμπ σε όλες τις ηλικιακές και εθνικές ομάδες ψηφοφόρων, ενώ διατηρεί χαώδες προβάδισμα 21 μονάδων στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, που δεν ανήκουν ούτε στους Δημοκρατικούς ούτε στους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ πλειοψηφεί μόνον μεταξύ των καταγεγραμμένων ως μελών ή υποστηρικτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς και στην πληθυσμιακή ομάδα που του έδωσε πλεονέκτημα στις εκλογές του 2016 έναντι της Χίλαρι Κλίντον: στους λευκούς, μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ψηφοφόρους.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, το προβάδισμα Τραμπ φθάνει τις 19 μονάδες.

Η αποδοχή Τραμπ όσον αφορά την οικονομία βρίσκεται ακόμη ψηλά, στο 50%, ενώ στα ζητήματα χειρισμού ζητημάτων Δικαιοσύνης πέφτει στο 39%, στον κορονοϊό στο 38%, στο ζήτημα των διαφυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ στο 33% και στον χειρισμό του κύματος διαδηλώσεων μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στο 29%.

Η προσθήκη της δημοσκόπησης για τους New York Times στον συνολικό δείκτη μέσου όρου των δημοσκοπήσεων δίνει για πρώτη φορά μεσοσταθμικό προβάδισμα άνω του 10% στον Δημοκρατικό υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η τηλεφωνική έρευνα έγινε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, με τη συμμετοχή 1.337 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων μεταξύ 17 και 22 Ιουνίου και έχει περιθώριο στατιστικού λάθους +/- 3 ποσοστιαίων μονάδων.