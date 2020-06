Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Μεξικό: Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από σειρήνες λίγο νωρίτερα

Κτήρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από σεισμό, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών.

Says to be pictures #earthquake #mexico https://t.co/jC72HWA5xt