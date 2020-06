Μπόλτον: Ο Τραμπ "διασκέδασε πολύ" τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας "διασκέδασε πολύ" με τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αντιλαμβανόταν την σχέση τους, δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζον Μπόλτον.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Αμερικανός πρόεδρος "πιστεύει πραγματικά ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον συμπαθεί", ο Μπόλτον απάντησε ότι "δεν βλέπει άλλη εξήγηση". "Θεωρώ ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν διασκεδάζει πολύ με όλα αυτά".

"Οι επιστολές αυτές που ο πρόεδρος παρουσίασε στον Τύπο...έχουν γραφτεί από κάποιον υπάλληλο του γραφείου προπαγάνδας του βορειοκορεατικού Εργατικού Κόμματος...Και, παρά ταύτα, ο πρόεδρος τις θεώρησε απόδειξη βαθιάς φιλίας".

Στο βιβλίο του, που κυκλοφορεί αύριο, ο Τζον Μπόλτον αναφέρεται και στον ρόλο του προέδρου της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν στην οργάνωση των συναντήσεων κορυφής Τραμπ-Κιμ, λέγοντας ότι πρόκειται για "δημιούργημα της Νότιας Κορέας που συνδέεται πολύ περισσότερο με την ατζέντα της ως προς την "επανένωση", παρά με μία σοβαρή στρατηγική εκ μέρους του Κιμ ή εκ μέρους μας".

Σχετικά με αυτό, η νοτιοκορεατική προεδρία κατηγόρησε τον Τζον Μπόλοτν ότι "παραμορφώνει" την πραγματικότητα και "υπονομεύει" τις μελλοντικές "διαπραγματεύσεις" για το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ.

Για τον Τζον Μπόλτον, ο Τραμπ δεν έχει τα προσόντα για το αξίωμα του προέδρου. "Ελπίζω ότι η Ιστορία θα τον θυμάται ως πρόεδρο μονής θητείας, που δεν βύθισε ανεπανόρθωτα την χώρα σε μία άνευ προηγουμένου καθοδική δίνη. Από μία (και μοναδική) θητεία μπορούμε να συνέλθουμε", είπε.

Ο Τζον Μπόλτον δεν προτίθεται, λέει, να ψηφίσει τον Νοέμβριο ούτε τον Τραμπ, ούτε τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, αλλά "θα σκεφτεί το όνομα ενός συντηρητικού Ρεπουμπλικάνου για να το γράψει στο ψηφοδέλτιό του".

Το βιβλίο του με τίτλο "The Room Where it Happened" είναι το χρονικό των 17 μηνών που πέρασε στον Λευκό Οίκο ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, από το 2018-2019.

Εν όψει των προεδρικών του Νοεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ επεδίωξε να εμποδίσει την κυκλοφορία του, αλλά το Σάββατο δικαστής έκρινε ότι δεν μπορεί να το μπλοκάρει θεωρώντας ότι, παρά τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια έχει ήδη κυκλοφορήσει σε ευρεία κλίμακα.

Ο Μπόλτον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι παραιτήθηκε μετά την διατύπωση της πρόσκλησης του Ντόναλντ Τρραμπ προς τους ταλιμπάν για συνομιλίες στο Καμπ Ντέιβιντ. "Ηταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι", λέει.

Το βιβλίο του, που χαρακτηρίζεται προϊόν φαντασίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφει έναν πρόεδρο έτοιμο να κάνει τα πάντα για την επανεκλογή του, ακόμη και να ζητήσει την βοήθεια της Κίνας, του στρατηγικού αντιπάλου των ΗΠΑ, κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον Ιούνιο 2019.

Ακόμη χειρότερα, αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν επαρκείς άλλοι λόγοι για την καθαίρεση του 45ου προέδρου των ΗΠΑ , πέραν της "ουκρανικής υπόθεσης", για την οποία τελικά "απαλλάχθηκε".

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, μέλη του Κονγκρέσου, επέκριναν το βιβλίο του Τζον Μπόλτον με το επιχείρημα ότι θα ήταν καλύτερα να έχει καταθέσει κατά την διαδικασία παραπομπής του Τραμπ, αντί να αρνηθεί να προσέλθει.

