Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Merapi

Δύο εκρήξεις σε μια ημέρα καταγράφηκαν στο ηφαίστειο του όρους Merapi, που είναι το πιο ασταθές της Ινδονησίας, απελευθερώνοντας τέφρα και αέρια σε ύψος έξι χιλιομέτρων.

Οι εκρήξεις της Κυριακής κάλυψαν ολόκληρα χωριά με στάχτη στο νησί της Ιάβας, αλλά το Κέντρο Αντιμετώπισης Κινδύνων από Ηφαίστεια και Γεωλογικά φαινόμενα δεν αύξησε την κατάσταση προειδοποίησης που ήταν ήδη στο τρίτο υψηλότερο επίπεδο από την έκρηξη του περασμένου Αυγούστου.

Ο καπνός και η στάχτη από το ηφαίστειο ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται στις πλαγιές του ηφαιστείου να εκκενώσουν την περιοχή και να αποχωρήσουν τουλάχιστον τρία χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα.

"Ο τρέχων κίνδυνος αφορά τα καυτά σύννεφα που προκάλεσαν οι εκρήξεις αλλά και τυχόν ηφαιστειακά υλικά που θα εκτοξευθούν από κάποια νέα έκρηξη, ανέφερε σε δήλωσή του το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας Γεωλογικών Καταστροφών Yogyakarta.

Σημειώνεται ότι το 2010, μια σειρά εκρήξεων του ηφαιστείου στο όρος Merapi, που ήταν οι πιο ισχυρές από τον 19ο αιώνα, ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ενώ στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 350 ανθρώπους.

Indonesia's most active #volcano spews ash & hot gas 6km into the sky in new eruption#MountMerapi pic.twitter.com/7hTPHNLc4V