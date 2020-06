ΗΠΑ: Συναγερμός στη Μινεάπολις - Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:32

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Μινεάπολις των ΗΠΑ, όταν τουλάχιστον 12 άνθρωποι δέχτηκαν τα πυρά αγνώστων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, στην πρωτεύουσα της Μινεσότα, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και άλλοι έντεκα έχουν τραυματιστεί, αλλά δεν διατρέχουν κίνδυνο. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds