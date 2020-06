Συνάντηση με Σάρατζ στη Λιβύη έχουν Τσαβούσογλου, Αλμπαϊράκ και ο αρχηγός της MİT

Όπως μεταδίδει το φιλοτουρκικό μέσο ενημέρωσης Al-Jazeera, του Κατάρ, στη Λιβύη βρίσκονται πολλοί Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών του Ερντογάν, καθώς έχει προγραμματιστεί ένα "συμβούλιο", για σήμερα, 17 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το καταριανό μέσο, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο επικεφαλής της ΜİΤ, Χακάν Φιντάν, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ιμπραΐμ Καλίν, είναι μεταξύ των υψηλών προσώπων που ταξίδεψαν στη Λιβύη για τη συγκεκριμένη συνάντηση με στελέχη της κυβέρνησης Σάρατζ.

