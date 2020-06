Σε Αίγυπτο και Σ. Αραβία ξηλώνουν τα ονόματα σουλτάνων από πλατείες

Σε Κάιρο και Ριάντ Αιγύπτιοι και Σαουδάραβες ξηλώνουν τα ονόματα σουλτάνων από πλατείες και δρόμους, σύμφωνα με όσα αναφέρει στον λογαριασμό του ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός.

Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του LNA στο Twitter, του οποίου ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας απομάκρυναν την πινακίδα του Σουλεϊμάν Α’ του Μεγαλοπρεπούς, ενώ στην Αίγυπτο η οδός Σελίμ Α’ μετατράπηκε σε οδό Αχμέντ Μάνσι, δηλαδή του συνταγματάρχη που είχε σκοτωθεί μαχόμενος ισλαμιστές στο Σινά το 2017.

In #Egypt Cairo The name of Selim the first Street has been changed To Ahmed Mansi Street. pic.twitter.com/XvhtwyhBzJ

The Riyadh Saudi Arabia removes the name of the butcher Suleiman the Magnificent from a street in Riyadh

Suleiman , was tenth of the Ottoman Sultans ..

Saudi Arabia in solidarity with the Libyan people. pic.twitter.com/XFsfPNntLl

Από την πλευρά του, ο Μεσούτ Χακκί Κοσάν, μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας, υποστήριξε:

"Οι Τούρκοι κατέκτησαν την Αίγυπτο αφότου εξουσίασαν τη Μεσόγειο, πρόκειται για αποστολή ιστορικής / γεωπολιτικής σημασίας, η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα συμμετάσχει στην εκστρατεία της Λιβύης εάν χρειαστεί".

Turks conquered #Egypt after ruling Mediterranean, this is a mission of historical/geopolitical importance, Turkish Air Force will join #Libya campaign if needed, says Mesut Hakki Cosan, a member of #Turkey's Presidential Security and Foreign Policy Board.#IrredentistAmbitions pic.twitter.com/SHE2Z9zGz3

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) June 12, 2020