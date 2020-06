Νέα "επίθεση" Τραμπ κατά της Federal Reserve: "Κάνει συχνά λάθος"

Στο "στόχαστρο” του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε την Πέμπτη, για πολλοστή φορά, η Federal Reserve με αφορμή τις χθεσινές εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για την αμερικανική οικονομία.

"Η Federal Reserve κάνει λάθος πολύ συχνά”, έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στο Twitter, σχολιάζοντας την εκτίμηση του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ ότι η αμερικανική οικονομία έχει μπροστά της πιθανότατα μακρύ δρόμο έως την πλήρη ανάκαμψη και ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα παράσχει περισσότερη στήριξη εάν χρειαστεί.

"Βλέπω κι εγώ τους αριθμούς, και τα βλέπε ΠΟΛΥ καλύτερα από ό,τι αυτοί. Θα έχουμε ένα πολύ καλό τρίτο τρίμηνο, ένα εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο και μία από τις καλύτερες χρονιές μας το 2021. Επίσης, σύντομα θα έχουμε επίσης ένα εμβόλιο και φάρμακα/θεραπεία (σ.σ. για τον κορονοϊό). Αυτό είναι η γνώμη μου. Θα δείτε”, προσθέτει στην ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH!