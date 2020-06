Έφτασε στη Μισράτα της Λιβύης το τουρκικό πλοίο "Cirkin"

Έφτασε τελικά στο λιμάνι της Μισράτα, στη Λιβύη, το οχηματαγωγό πλοίο "Cirkin", που φέρεται να μεταφέρει όπλα, δώρο από το καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία προς τον σύμμαχό του, Φαγέζ αλ-Σάρατζ, ηγέτη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη.

Το φορτηγό πλοίο "Cirkin" υπό σημαία Τανζανίας είχε αναχωρήσει στις 7 Ιουνίου, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ από το λιμάνι Haydarpasa της Κωνσταντινούπολης με προορισμό λιμάνι της Λιβύης. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μεταφέρει όπλα στη Λιβύη και γι’ αυτό είχε σημάνει συναγερμός για να τεθεί υπό στενή παρακολούθηση.

Το πλοίο δεν έπλεε μόνο του προς τη Λιβύη, αλλά συνοδευόταν από τρεις τουρκικές φρεγάτες, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση.

Χτές, Τετάρτη πρωί, η ελληνική φρεγάτα "Σπέτσαι", που περιπολεί ανοιχτά της Λιβύης στα πλαίσια της ναυτικής επιχείρισης "Ειρήνη", με στόχο την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στην εμπόλεμη χώρα, αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει νηοψία στο "Cirkin". Ο πλοίαρχος μίας εκ των τριών τουρκικών φρεγατών που συνόδευαν το φορτηγό πλοίο μόλις υπήρξε προσέγγιση από το ελληνικό ελικόπτερο που είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα "Σπέτσαι", αρχικά –όπως έγινε γνωστό– δεν απάντησε στο σήμα, ενώ αργότερα ανέφερε προκλητικά ότι "το Cirkin βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τουρκικής Δημοκρατίας".

Η πόλη λιμάνι της Μισράτα είναι ένα από τα οχυρά του ισλαμιστικού καθεστώτος του τουρκικής καταγωγής, επικεφαλής της GNA.

Παράλληλα η Τουρκία δεν μένει εκεί, καθώς όπως φαίνεται στέλνουν συνεχώς C-130 στην Λιβύη και εδώ και λίγες ώρες υπάρχει ένας συνωστισμός στην Α. Μεσόγειο.

