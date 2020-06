Τραμπ για 75χρονο στο Μπάφαλο: Είναι Antifa προβοκάτορας

"Μπορεί να είναι ένας ANTIFA προβοκάτορας", έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον 75χρονο που χτύπησε το κεφάλι του όταν τον έσπρωξαν αστυνομικοί στο Μπάφαλο, ενώ προσέθεσε ότι επιχειρούσε να εντοπίσει τις συχνότητες της αστυνομίες για να τις κόψει.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?