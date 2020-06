Τζόνσον: Πρέπει να γίνουν πολλά για την εξάλειψη της προκατάληψης και των ανισοτήτων

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε απόψε ότι τα συναισθήματα που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν και ότι η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να καταπολεμήσει την προκατάληψη απέναντι στους μαύρους και τις μειονότητες.

Ο θάνατος του άοπλου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ πυροδότησε ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού σε όλον τον κόσμο. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στη Βρετανία το Σαββατοκύριακο.

"Εμείς που ηγούμαστε και που κυβερνάμε απλούστατα δεν γίνεται να αγνοήσουμε αυτά τα συναισθήματα γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, βασίζονται στην ψυχρή πραγματικότητα", ανέφερε ο Τζόνσον σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter. Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του έχει κάνει άλματα στην αντιμετώπιση του ρατσισμού όμως "ειλικρινά θα πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, για την εξάλειψη της προκατάληψης και τη δημιουργία ευκαιριών".

Στο περιθώριο των ειρηνικών διαδηλώσεων στο Λονδίνο, μικρές ομάδες συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν. Ένα άγαλμα του Ουίνστον Τσόρτσιλ στην Πάρλιαμεντ Σκουέρ βανδαλίστηκε με γκράφιτι ενώ στο Μπρίστολ οι διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του δουλεμπόρου του 17ου αιώνα Έντουαρντ Κόλστον.

Οι διαδηλωτές αψήφησαν επίσης τις οδηγίες των αρχών να τηρούν τις αποστάσεις λόγω της πανδημίας της Covid-19.

"Δεν θα υποστηρίξω εκείνους που χλευάζουν τους κανόνες για την κοινωνική αποστασιοποίηση (…) Δεν θα υποστηρίξω, ούτε θα υποκύψω σ’ εκείνους που παραβιάζουν τον νόμο ή επιτίθενται σε αστυνομικούς ή βανδαλίζουν δημόσια μνημεία" είπε ο Τζόνσον, προειδοποιώντας ότι θα λογοδοτήσουν όσοι καταστρέφουν δημόσια περιουσία.

"Σφετερίζονται μια ειρηνική διαμαρτυρία και την υπονομεύουν στα μάτια πολλών ανθρώπων που σε διαφορετική περίπτωση θα την υποστήριζαν. Και ως κοινωνία, μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα", κατέληξε.

Let us work peacefully and lawfully to defeat racism and discrimination wherever we find it, and let us continue to work together as we put Britain back on its feet. pic.twitter.com/onUqXbcCGB