HΠΑ: Συγκινητικές στιγμές στην εκδήλωση μνήμης για τον Τζορτζ Φλόιντ

Σε μια συγκινητική εκδήλωση στο North Central University στην Μινεσότα, εκατοντάδες κόσμου, μεταξύ των οποίων ο αδελφός, συγγενείς και φίλοι του Τζορτζ Φλόιντ τίμησαν τη μνήμη του Αφροαμερικανού, θύματος της ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ.

Με τη χαρακτηριστική κίνηση που έχει καθιερωθεί ως ένδειξη αντίστασης στη ρατσιστική βία, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση γονάτισαν μπροστά από τη σορό του Τζορτζ Φλόιντ. Ανάμεσά τους διασημότητες και ο κυβερνήτης της Μινεσότα.

Όλοι τους τήρησαν σιγή για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, για το διάστημα δηλαδή που υπολογίζεται πως ο αστυνομικός είχε το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ πριν ξεψυχήσει.

"Για 400 χρόνια οι μαύροι στην Αμερική έχουν τα γόνατά στον λαιμό τους. Γι’ αυτό δεν μπορέσαμε να γίνουμε ποτέ αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Αυτό που έγινε στον Φλόιντ, γίνεται κάθε μέρα σε αυτή την χώρα: στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε κάθε τομέα της Αμερικανικής ζωής. Ήρθε η ώρα να σταθούμε όρθιοι στην μνήμη του Τζορτζ και να φωνάξουμε: πάρτε το γόνατο από τον λαιμό μας", είπε ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ιδρυτής του Εθνικού Δικτύου Δράσης.

Για δέκατη μέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι διαδηλώσεις γίνονται σε αρκετές πόλεις, όπως στη Νέα Υόρκη και την Ατλάντα, με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών.

