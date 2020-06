Οι Μυστικές Υπηρεσίες "οχυρώνουν" τον Λευκό Οίκο - Πέντε αστυνομικοί τραυματίες από σφαίρες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:15

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ προχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων που περιβάλλουν τον Λευκό Οίκο, απαγορεύοντας οποιαδήποτε κίνηση οχημάτων γύρω από την προεδρική κατοικία, σε μια ακόμη κίνηση αύξησης της ασφάλειας στην περιοχή, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, αργά το βράδυ της Δευτέρας το CNN μετέδωσε ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης τοποθέτησαν μεταλλικά φράγματα γύρω από το Πάρκο Λαφαγιέτ, τα οποία μοιάζουν με την αδιαπέραστη περίφραξη που τοποθετείται συνήθως κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων υψηλού κύρους.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 20.000 άνδρες της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμές σε όλη τη χώρα με στόχο την καταστολή των διαδηλώσεων, όπως ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 28 πολιτείες και η Ουάσιγκτον έχουν ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, έριξε εκ νέου "λάδι στη φωτιά”, σήμερα το πρωί, όταν μέσω Twitter χαιρέτησε την χθεσινή καταστολή των διαδηλωτών στην Ουάσινγκτον από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, προσθέτοντας ότι "δεν υπήρξαν προβλήματα” κατά τη διάρκεια της νύχτας.

"Η Ουάσιγκτον δεν αντιμετώπισε προβλήματα εχθές στο βράδυ. Πολλές συλλήψεις. Καταπληκτική δουλειά από όλους. Επιβολή της τάξης. Κυριαρχία. Ομοίως, η Μινεάπολις ήταν εξαιρετική (ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ!)”, έγραψε στο Twitter o ένοικος του Λευκού Οίκο, μία μόλις μέρα μετά την καταστολή της ειρηνικής διαμαρτυρίας έξω από τον Λευκό Οίκο από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με χρήση δακρυγόνων και σφαιρών καουτσούκ, κι ενώ πάνω από δρόμους της πόλης πετούσαν στρατιωτικά ελικόπτερα.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).

Σημειώνεται ότι ήδη από χθες ο Τραμπ, κάλεσε του κυβερνήτες των πολιτειών να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι τους διαδηλωτές και να "κυριαρχήσουν”.

"Η λέξη είναι κυριαρχία. Αν δεν κυριαρχήσετε στις πόλεις και τις πολιτείες σας, θα σας παρασύρουν", δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που αποκάλυψε το CNN.

Παράλληλα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επέκρινε μέσω νέας ανάρτησής του στο Twitter την Τρίτη τη στάση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο απέναντι στους διαδηλωτές που προέβησαν το βράδυ της Δευτέρας σε επεισόδια και εκτεταμένες λεηλασίες.

"Η Νέα Υόρκη παραδόθηκε στους ληστές, τους εγκληματίες, τη Ριζοσπαστική Αριστερά και στα άλλα αποβράσματα. Ο Κυβερνήτης αρνείται να δεχτεί την προσφορά μου για χρήση της Εθνοφρουράς. Η Νέα Υόρκη έγινε σε κομμάτια", έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!