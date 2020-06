Κατάρ: Συμφωνία σχεδόν 20 δισ. δολαρίων στον κλάδο του LNG

Το Κατάρ υπέγραψε συμφωνία ύψους σχεδόν 20 δισ. δολαρίων με ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, με σκοπό να εδραιώσει τη θέση του ως ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το εμιράτο του Κόλπου έκλεισε συμφωνίες με την Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., την Hyundai Heavy Industries Co. και τη Samsung Heavy Industries Co., όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Qatar Petroleum. Οι τρεις εταιρείες θα διαθέσουν ένα "μεγάλο μέρος" της ικανότητάς τους για την κατασκευή πλοίων LNG στην Qatar Petroleum έως το 2027.

Η συμφωνία, που εκτιμάται περίπου στα 70 δισ. Ριγιάλ του Κατάρ (19,1 δισ. δολάρια), προβλέπει ότι θα κατασκευάσουν πάνω από 100 πλοία LNG για το Κατάρ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Qatar Petroleum.

Οι μετοχές των Daewoo Shipbuilding και Samsung Heavy σημείωσαν ''άλμα'' άνω του 15% στο χρηματιστήριο της Σεούλ την Τρίτη.

''Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ναυπήγησης LNG στην ιστορία'', δήλωσε ο Saad Al-Kaabi, Διευθύνων Σύμβουλος της Qatar Petroleum και υπουργός Ενέργειας του Κατάρ. ''Έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν του 60% της διεθνούς ικανότητας κατασκευής LNG μέχρι το 2027'', πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Qatar Petroleum προχώρησε σε παρόμοια συμφωνία με την Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co., θυγατρική της China State Shipbuilding Corp. τον Απρίλιο, καθώς χρειάζεται έναν μεγαλύτερο στόλο LNG λόγω των νέων πρότζεκτ τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις ΗΠΑ.

Το Κατάρ "προχωράει πλήρως" με την επέκταση του δικτύου πεδίων εξόρυξης στο North Field, ανέφερε ο Saad Al-Kaabi. Αυτό θα αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές LNG της χώρας από 77 εκατ. τόνους σε 126 εκατ. τόνους έως το 2027, τόνισε ο ίδιος.

Η Qatar Petroleum θα αυξήσει την παραγωγή παρά τη μείωση των συνολικών δαπανών κατά περίπου 30%, όπως είχε δηλώσει ο Al-Kaabi τον περασμένο μήνα. Το σχέδιο της μείωσης των δαπανών, ήρθε στον απόηχο της μείωσης της ζήτησης για LNG εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία οδήγησε τις τιμές σε ιστορικά χαμηλά.