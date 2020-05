O Τραμπ θα χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα Antifa που ξεκίνησε τις διαδηλώσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να τραβήξει κι άλλο το σκοινί και να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές που συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Δείγμα των προθέσεών του έδωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σήμερα, όταν μέσω της δημοφιλούς του τακτικής ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν το κίνημα "Antifa", τα οποίο βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις στη χώρα, τρομοκρατική οργάνωση

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χαρακτηρίσουν την ANTIFA ως τρομοκρατική οργάνωση", έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μάλιστα συγχαρητήρια στην Εθνική Φρουρά, επισημαίνοντας ότι χθες στη Μινεσότα έκανε εξαιρετική δουλειά στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

"Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Φρουρά για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν αμέσως όταν έφτασαν στη Μινεάπολη, της Μινεσότα, χθες το βράδυ. Οι αναρχικοί που ηγούνται της ANTIFA, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Θα έπρεπε να γίνει από τον Δήμαρχο την πρώτη νύχτα και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα!", έγραψε ο Τραμπ.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble!