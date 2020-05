"Έδεσε" στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η κάψουλα Dragon

Η κάψουλα Dragon που εκτοξεύτηκε με τη βοήθεια του πυραύλου της SpaceX, "έδεσε” με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΙSS). Όπως αναφέρει το BBC, οι αστροναύτες Doug Hurley και Bob Behneken που ταξίδεψαν με το διαστημόπλοιο στον ISS, πριν επιβιβαστούν στον σταθμό για να ενταχθούν στο αμερικανορωσικό πλήρωμα, θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για διαρροές και να εξισορροπηθεί η πίεση.

