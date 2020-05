Σποτ της Nike για τον ρατσισμό: "Ας μην υποδυόμαστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική"

Η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike δημοσιοποίησε σποτ την Παρασκευή το βράδυ, με το οποίο καλεί όσους το παρακολουθήσουν να μην προσποιούνται ότι "δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική", εν μέσω διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια λευκού αστυνομικού, ο οποίος του προκάλεσε ασφυξία, βάζοντας επί ώρα το γόνατό του στον λαιμό του, στη Μινεσότα.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο Twitter, καλεί όσους το παρακολουθήσουν να μην γυρίζουν την πλάτη στο φαινόμενο του ρατσισμού. Ήδη περισσότεροι από 49,2 χιλιάδες λογαριασμοί είχαν αναπαραγάγει το βίντεο στις 20.25 (ώρα Ελλάδος), σήμερα Σάββατο, ενώ τον είχαν δει άνω των δύο εκατομμυρίων χρήστες.

Let’s all be part of the change. #UntilWeAllWin pic.twitter.com/guhAG48Wbp

Η Nike εργάστηκε με το πρακτορείο Wieden + Kennedy Portland, συνεργάτη της εδώ και πολλά χρόνια, για τη δημιουργία του βίντεο.

"Η Nike έχει μακρά ιστορία ενάντια στη μισαλλοδοξία, το μίσος και την ανισότητα σε όλες τις μορφές", δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας για το σποτ. "Ελπίζουμε ότι με την κοινοποίηση του συγκεκριμένου σποτ, μπορούμε να χρησιμεύσουμε ως καταλύτης για να εμπνεύσουμε δράση για ένα μείζον ζήτημα στην κοινωνία μας και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος".

Η ανταγωνίστρια της Nike, Adidas, αναδημοσίευσε το μικρό βίντεο.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2