Εξερράγη πύραυλος της SpaceX σε δοκιμές στο Τέξας

Ένα τέταρτο πρωτότυπο του πυραύλου Starship επόμενης γενιάς της SpaceX, εξερράγη την Παρασκευή, μετά από δοκιμή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας.

Η εταιρεία διεξήγαγε μια δοκιμή του κινητήρα του πυραύλου, στο έδαφος γνωστή ως στατική φωτιά. Λίγα λεπτά μετά τη δοκιμή, η οποία αρχικά φάνηκε επιτυχής, το πρωτότυπο Starship 4 τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη.

The SpaceX Starship rocket prototype SN4 exploded after an engine test this afternoon in Texas.



Credit: @LabPadre livestream https://t.co/aPJknKdl6M pic.twitter.com/gXKWTH0VLn