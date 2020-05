Τραμπ: Τερματίζει το ειδικό εμπορικό καθεστώς για το Χονγκ Κονγκ

Την έναρξη της διαδικασίας τερματισμού του προτιμώμενου εμπορικού καθεστώτος που ισχύει για το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ως "απάντηση" στον αμφιλεγόμενο νόμο που ψήφισε το Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας για την καταστολή των πολιτικών διαμαρτυριών στο Χονγκ Κονγκ.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε "τραγωδία" για τον λαό του Χονγκ Κονγκ, την Κίνα και τον κόσμο, τον νέο νόμο που ψήφισε το Πεκίνο και ο οποίος περιορίζει την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ.

"Το Χονγκ Κονγκ δεν είναι πλέον αρκετά αυτόνομο για να δικαιολογείται το ειδικό καθεστώς που του είχαμε επιφυλάξει" μετά την επιστροφή του εδάφους αυτού στην Κίνα. Η κατάργηση αυτών των εξαιρέσεων θα επηρεάσει το σύνολο των συμφωνιών με το Χονγκ Κονγκ, από εκείνην που αφορά την έκδοση υπόπτων μέχρι τον έλεγχο των εξαγωγών τεχνολογίας διπλής χρήσης, διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν "ελάχιστες εξαιρέσεις".

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρεις για τις συνέπειες που θα έχει αυτή η κίνηση.

Παράλληλα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται οι κινεζικές και άλλες ξένες εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τα αμερικανικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

Παρότι, το θέμα αυτό συζητείται εδώ και καιρό, ο Τραμπ δεν ανέφερε αν σκοπεύει να υπογράψει το σχετικό νομοσχέδιο που επί του παρόντος βρίσκεται υπό εξέταση στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα Κινέζων πολιτών που συνιστούν δυνητικό "κίνδυνο" για την ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι τερματίζει τη σχέση των ΗΠΑ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει επικρίσεις τόσο εντός όσο και εκτός των αμερικανικών συνόρων.

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο ΠΟΥ δεν προχώρησε στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που είχαν ζητήσει οι ΗΠΑ, επομένως η Ουάσινγκτον θα ανακατευθύνει κεφάλαια από τον ΠΟΥ προς άλλους οργανισμούς.

BREAKING: "We will be today terminating our relationship with the World Health Organization" and redirecting funds, Pres. Trump says. The announcement followed comments in the Rose Garden highly critical of China. https://t.co/zYfUs886AF pic.twitter.com/YMNVZa8D18