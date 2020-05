Το Twitter άφησε μήνυμα αποδοκιμασίας κάτω από ανάρτηση του Trump

To Twitter τοποθέτησε μήνυμα αποδοκιμασίας κάτω από tweet του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επεισόδια στην Μινεάπολις για "εκθείαση βίας".

"Αυτό το Tweet παραβίασε τους κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο ".

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realdonaldtrump. https://t.co/6RHX56G2zt