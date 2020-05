Μέτωπο κατά του Covid-19 από το δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων στη ΝΑ Ευρώπη

Το ισχυρό δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών από την κρίση του Covid-19, ανέδειξαν οι Γενικοί Διευθυντές των Διμερών Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ρουμανίας, Τουρκίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας, μιλώντας σε διακρατικό online event, που πραγματοποιήθηκε με θέμα "Regional Business Perspectives after COVID-19 - you ask, our neighbours answer” υπό τον συντονισμό της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK).

Οι έξι Γενικοί Διευθυντές τόνισαν ότι τα Διμερή Γερμανικά Επιμελητήρια και οι εταιρείες-μέλη τους, επιμένοντας επενδυτικά, θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα οικονομικά βάρη, που προέκυψαν από την κρίση του κορωνοϊού για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπως και ειδικότερα των Βαλκανίων.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής συζήτησης, την οποία παρακολούθησαν περίπου 230 επιχειρηματίες, οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων ανέλυσαν τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία και το lockdown στις έξι τοπικές οικονομίες, εκτίμησαν τις απώλειες, που θα υπάρξουν φέτος για το ΑΕΠ της κάθε χώρας, όπως και τα επίπεδα ανάπτυξης που αναμένονται για το 2021, ενώ σχολίασαν τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών, προκειμένου να στηρίξουν τις οικονομίες τους και ειδικότερα τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις θέσεις απασχόλησης.

Αναφέρθηκαν επίσης στα προβλήματα που υπήρξαν στην αλυσίδα διακίνησης προϊόντων και το πώς ξεπεράστηκαν, στις εξαγωγές και το πώς κινήθηκαν υπό τις αντιξοότητες που προκλήθηκαν στις μεταφορές από τον Covid-19, όπως και στην παραγωγή και στις προσαρμογές που υπήρξαν, ώστε να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες της αγοράς.

Στο σύνολό τους οι Γενικοί Διευθυντές των έξι Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων σχολίασαν την κρίση του κορωνοϊού ως παγκόσμια "υπόθεση" και εξήγησαν πώς και πότε οι τοπικές οικονομίες θα επιστρέψουν σταδιακά σε μια νέα κανονικότητα.

Να σημειωθεί ότι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού κι Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, αφού στάθηκε στη συμβολή του γερμανικού επιχειρείν για τη ενίσχυση του εγχώριου ΑΕΠ, σχολίασε το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι προβλέπει τρία στάδια και ειδικότερα τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την περίοδο του lockdown, αυτά που λαμβάνονται στην παρούσα φάση και θα ισχύσουν έως και τον Οκτώβριο, προκειμένου η αγορά να επαναλειτουργήσει ομαλά, και όσα θα ληφθούν από τον Νοέμβριο, ώστε η οικονομία να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Και οι τρείς αυτές φάσεις προβλέπουν την εφαρμογή μέτρων συνολικής αξίας 24 δισ. ευρώ, συμπλήρωσε ο κ. Αθ. Κελέμης, ενώ αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στον τουρισμό πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να υποδεχθεί και φέτος με ασφάλεια τουρίστες από άλλες εθνικές αγορές.

Σημειώνεται ότι, στο online event συμμετείχαν, εκτός από τον Δρα Αθανάσιο Κελέμη, Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, οι ομόλογοί του Sebastian Metz εκπροσωπώντας το Διμερές Επιμελητήριο της Ρουμανίας, Martin Knapp από το Διμερές Επιμελητήριο της Σερβίας, Dr. Thilo Pahl από το Διμερές Επιμελητήριο της Τουρκίας, Dr. Mitko Vassilev από το Διμερές Επιμελητήριο της Βουλγαρίας και Patrick Martens από το Διμερές Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας.

Τη συζήτηση συντόνισε η κα Antje Resech, Director Membership & Start-ups, από την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK).