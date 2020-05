"Έπεσε" ο ιστότοπος της Amazon στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας τουλάχιστον 75.000 χρήστες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.45

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου του κολοσσού Amazon "έπεσε" για πολλούς χρήστες του στις ΗΠΑ την Πέμπτη το βράδυ (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.com, που ειδικεύεται σε εντοπισμό ανάλογων προβλημάτων.

Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, επηρεάζοντας τουλάχιστον 75.000 χρήστες ανά τις ΗΠΑ.

Έως τις 10.40 μ.μ., πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι το Amazon.com είχε επανέλθει.

"Ορισμένοι πελάτες αντιμετώπισαν προβλήματα προσπαθώντας να ψωνίσουν, ωστόσο αυτά έχουν πλέον επιλυθεί", ανέφερε σε γραπτή απάντησή της στο πρακτορείο Bloomberg εκπρόσωπος της εταιρείας.

So @Amazon is down? I guess there's a first time for everything. 🤷🏾‍♂️ @AmazonHelp

Amazon is having issues since 3:20 PM EDT. https://t.co/mvshvCq4ww RT if it's down for you as well #Amazondown